Simon Yates conquista Volta a Castela e Leão

O britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco) venceu, esta quinta-feira, a segunda e última etapa da Volta a Castela e Leão, conquistando a corrida espanhola, na qual António Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor), 13.º, foi o melhor português.

Com um ataque a solo de mais de 20 quilómetros, depois de ter ajudado a selecionar os homens da frente, Yates selou o triunfo, dias depois de já ter vencido a Prova Villafranca - Clássica de Ordizia.

O britânico de 29 anos concluiu os 189,3 quilómetros com partida e chegada em Guijuelo em 4.42.51 horas, sendo 53 segundos mais rápido do que o neozelandês George Bennett (UAE Emirates), segundo, e um minuto do que o espanhol Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros), terceiro.

O pódio do dia foi o pódio da geral final, depois de uma jornada definidora para as contas, nas quais António Carvalho ficou em 13.º, a 1.21 minutos do vencedor, a mesma distância de vários ciclistas até ao nono posto.

Rui Costa (UAE Emirates) foi 30.º, acabando em 32.º da geral, Tiago Machado (Rádio Popular-Paredes-Boavista), em ano de retirada do pelotão profissional, acabou em 35.º, enquanto Daniel Viegas (EOLO Kometa) abandonou.