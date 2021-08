Simone Biles vence bronze no regresso à competição em Tóquio

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:21, atualizado às 10:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Simone Biles regressou à competição esta manhã, na final da trave de ginástica, e conquistou a medalha de bronze, somando 14 pontos.

Após várias desistências para priorizar a sua saúde mental, Simone Biles regressou à competição esta terça-feira para disputar uma medalha na final da trave de ginástica.

A americana foi uma das mais aplaudidas durante e após a prova, pela sua capacidade de superação e qualidade na final.

A prestação valeu-lhe os 14 pontos e Biles conquistou assim a medalha de bronze na trave nesta edição dos Jogos Olímpicos, um feito extraordinário tendo em conta a situação psicológica em que revelou se encontrar e a quebra na competição que teve.

Biles junta a medalha de bronze à prata conquistada por equipas, somando agora sete medalhas olímpicas, com as cinco conquistadas no Rio de Janeiro, das quais quatro de ouro.

Na competição de trave de hoje, na despedida da ginástica feminina desta edição dos Jogos Olímpicos, a medalha de ouro foi conquistada pela chinesa Chenchen Guan (14.633 pontos) e a de prata pela sua compatriota Xijing Tang (14.233 pontos).