Simone Inzaghi: "O Inter de Milão tem de jogar sem gerir a vantagem"

Treinador "nerazzurri" adverte para os perigos do Benfica, apesar do 0-2 conseguido na primeira mão dos quartos de final.

Simone Inzaghi alertou que o Inter de Milão não deve pensar em gerir a vantagem diante do Benfica, mas, antes, ter a mesma intensidade do primeiro jogo, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Sabemos perfeitamente que é a segunda parte de um jogo em que estamos em vantagem, mas temos de jogar sem a gerir, sabendo que o adversário tem valor. Vamos precisar de intensidade, como na primeira mão, em toda a largura do campo", advertiu Simone Inzaghi, na antevisão ao encontro de quarta-feira.

Inter de Milão e Benfica discutem na quarta-feira a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões, em jogo da segunda mão dos 'quartos', a disputar no Estádio de San Siro, em Milão, depois de um primeiro jogo em que os italianos venceram em Lisboa por 2-0. "O Benfica é uma equipa que física e tecnicamente criará dificuldades. Faltam-nos 90 minutos, sabemos que será importante e difícil", acrescentou o treinador dos italianos.

Inzaghi mostrou, ainda assim, satisfação por estar muito perto de ficar entre as quatro melhores equipas da Europa.

"Estou convencido de que todos juntos, com a ajuda dos adeptos, podemos dar essa alegria. Estar no top-4 da Europa não acontece com frequência", disse o treinador em relação ao historial do Inter, que esteve pela última vez numas 'meias' com José Mourinho em 2009/10, época na qual foi campeão europeu pela terceira vez.

O jogo entre Inter Milão e Benfica disputa-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, e terá arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.