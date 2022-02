Sinais de melhorias com direito a obras de arte

João Faria Hoje às 22:11 Facebook

Águias reagem à crise, com vitória convincente e golos bonitos. Marcar cedo ajuda a serenar e a protagonizar a melhor exibição na era Nélson Veríssimo

O Benfica passou em Tondela e voltou aos triunfos, correspondendo ao apelo do presidente Rui Costa após o desaire da última jornada com o Gil Vicente, a pedir maior empenho geral. Os jogadores reagiram com uma vitória indiscutível, salpicada com golos de classe, embora com alguma intermitência à mistura.

Os encarnados alcançaram a vitória do costume em Tondela (sétima visita, sétimo êxito), que lhes permitiram consolidar o terceiro lugar e dar uma sapatada na crise, frente a um adversário que não conseguiu contrariar a melhor exibição das águias na era Nélson Veríssimo, mantendo-se em posição incómoda na tabela.