Sinais positivos no primeiro exame na era Roger Schmidt

Águias derrotam o Reading, por 2-0, em encontro particular em Inglaterra, mostrando clara superioridade. Reforço Alexander Bah abriu o marcador e assistiu para o segundo golo.

Depois das primeiras imagens no treino aberto no Estádio da Luz, há uma semana, o primeiro teste da pré-temporada das águias mostrou um modelo de jogo já com vários princípios de Roger Schmidt. Os encarnados dominaram o Reading em grande parte dos 90 minutos e venceram por 2-0, com golos de Alexander Bah e Gil Dias, marcados na segunda parte.

O técnico alemão lançou apenas um reforço de início na partida, David Neres, mas surpreendeu com as escolhas de António Silva e Morato no centro da defesa. As águias pressionaram muito alto desde o apito inicial e várias vezes recuperaram a bola em zonas avançadas do campo. E, à exceção de alguns curtos períodos, o Benfica teve mais bola e controlo do jogo nos primeiros 45 minutos. Faltou alguma clarividência no último terço para definir melhor as três ou quatro oportunidades criadas. Os destaques individuais da primeira parte vão para Florentino, muito bem ao nível posicional e assertivo no que aos passes diz respeito. O médio fez parelha com Weigl no miolo e o par deixou boas indicações.