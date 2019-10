Sindicato condena Benfica por vedar acesso ao Estádio da Luz a jornalista do JN

Hoje às 16:10 Facebook

O Sindicato dos Jornalistas condenou, esta quinta-feira, a "atitude do Sport Lisboa e Benfica (SLB) em vedar o acesso a um jornalista do Jornal de Notícias (JN), destacado para fazer a cobertura do jogo com o Portimonense, na quarta-feira à noite, no Estádio da Luz".

Em comunicado, o sindicato lembra que a recusa de credenciação de um jornalista sem qualquer justificação "viola os artigos 8.º, 9.º e 10.º do Estatuto do Jornalista, bem como os artigos 2.º e 22.º (alínea b) da Lei de Imprensa".

Exortando todos os intervenientes no fenómeno desportivo a respeitaram a liberdade de informação e opinião, o sindicato solidariza-se com o jornalista em causa, bem como com o Jornal de Notícias, louvando a sua atitude de apresentar queixa junto da Polícia de Segurança Pública.