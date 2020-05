Sindicato de Jornalistas pede esclarecimento sobre acesso aos jogos da Liga

JN/Agências Hoje às 19:48 Facebook

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) solicitou esta terça-feira à Liga Portuguesa de Futebol Profissional esclarecimentos sobre o acesso dos profissionais da comunicação social aos jogos da Liga, que tem estado suspensa devido à pandemia de covid-19.

"Perante a necessidade de restringir o acesso aos estádios quando o campeonato se reiniciar, em 04 de junho, a Liga [de clubes] comunicou, através da diretora-executiva, que está a analisar o modelo a adotar, nomeadamente no que à comunicação social diz respeito", refere o comunicado divulgado pelo SJ.

Mesmo perante a crise sanitária, o sindicato diz ser "imperioso assegurar a liberdade de imprensa e o direito à informação", sendo que, "no quadro das restrições impostas" para o recomeço da Liga face à pandemia de covid-19, defende que "os jornalistas devem manter a liberdade de circulação" nos estádios, "com responsabilidade cívica e mediante a apresentação da carteira profissional."

O SJ pede "igualdade de tratamento, nomeadamente de acesso à informação por parte dos vários órgãos jornalísticos, independentemente do meio a que respeitam", mostrando-se igualmente "disponível para contribuir para o plano que está a ser desenhado" pela Liga de clubes.

A Liga, que foi interrompida a 12 de março, devido à pandemia de covid-19, vai ser retomada a 4 de junho, com todos os jogos à porta fechada e sob fortes medidas de segurança sanitária nos estádios que vão acolher os encontros das últimas 10 jornadas.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e F. C. Porto.

Após 24 jornadas, os dragões lideram a competição, com 60 pontos, mais um do que os encarnados.