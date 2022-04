Sindicato distingue Slimani como jogador do mês de março

JN Hoje às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Os três golos apontados durante o mês de março valeram a distinção ao ponta de lança argelino, que regressou aos leões no último mercado de inverno.

O goleador, de 33 anos, marcou nas vitórias do Sporting frente a Arouca, jogo em que bisou, e Moreirense, ambas por 2-0, tendo ainda sido titular no triunfo leonino em Guimarães (3-1).

O pódio relativo ao jogador do mês de março fica completo com dois jovens talentos portugueses, Gonçalo Ramos (Benfica) e Fábio Vieira (F. C. Porto), com 13,10% e 12,41% dos votos, respetivamente.

Slimani sucede a João Carlos Teixeira, médio do Famalicão, na lista de vencedores do prémio atribuído pelo Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional.

A distinção do jogador do mês tem como base o valor médio das pontuações dadas pelos três jornais diários desportivos e as escolhas de uma comissão técnica nomeada pelo sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé.