Sindicato diz que "a postura de Ricardo Quaresma é irrepreensível"

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) manifestou, esta quinta-feira, em comunicado, total apoio ao avançado Ricardo Quaresma, que fez uma reflexão sobre as politicas promovidas pelo deputado do Chega, André Ventura.

"Nos últimos dias foi pública a reflexão feita pelo internacional português Ricardo Quaresma, a propósito de um tema atual e abertamente contra um conjunto de políticas promovidas pelo partido Chega. Contrariamente às declarações do líder político do Chega, em reação, a postura de Ricardo Quaresma é irrepreensível, sendo aliás uma mensagem de apelo à igualdade e sensibilização para políticas que apenas visam agravar ainda mais a segregação, no caso, da comunidade cigana. Um jogador da Seleção Nacional, um homem, um cidadão, a exercer felizmente a sua liberdade de expressão e em nome dos ideais que defende, nada mais correto e merecedor de toda a solidariedade do Sindicato dos Jogadores", refere o organismo no site oficial.

Também Joaquim Evangelista, presidente do SJPF deixou uma mensagem de apoio ao jogador. "Quero, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Ricardo Quaresma porque fez exatamente aquilo que deve mover qualquer pessoa livre e esclarecida, seja jogador de futebol ou não. Não ter receio de expressar a sua opinião", começou por dizer.

"O Sindicato tem promovido, seja na luta pela inclusão social de migrantes, refugiados e minorias, seja na luta contra o racismo, ou pela igualdade de género, a importância de incutir nos jogadores e jogadoras o envolvimento efetivo nestes temas, a coragem e determinação para além do simples uso da sua imagem ou aparição pública", afirmou o dirigente, defendendo a atitude do internacional português: "Um jogador, internacional português, que publicamente defende e alerta para políticas que só promovem o ódio e a discriminação, merece, da minha parte, enquanto dirigente e representante da classe, por um lado e, por outro, enquanto cidadão, uma mensagem de apoio e de orgulho. Um abraço do tamanho do teu futebol, Quaresma".