Sindicato dos Jogadores critica assobios a João Mário

O Sindicato dos Jogadores, presidido por Joaquim Evangelista, criticou duramente os assobios de que João Mário foi alvo, em Alvalade, quando entrou no jogo entre Portugal e Liechsteinstein, na segunda jornada da qualificação para o Europeu 2024.

"O João Mário e qualquer jogador que vista a camisola do nosso país merece ser respeitado e apoiado. Quem não o faz revela uma enorme falta de desportivismo e, acima de tudo, desrespeita o país. Conhecendo o caráter do jogador e o ser humano fantástico que é, choca ainda mais esta atitude primitiva de alguns adeptos. Neste caso e outros que infelizmente se registaram no passado, só podemos condenar a uma só voz e apelar a que não se repitam. Força João, força Portugal", lê-se no comunicado do Sindicato dos Jogadores.

Recorde-se que João Mário trocou o Sporting, clube onde foi formado, pelo Benfica, na temporada passada.