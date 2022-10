Sindicato dos Jogadores garante que Villa Athletic é um projeto ruinoso

O Sindicato dos Jogadores saiu nesta quarta-feira em defesa dos jogadores do Villa Athletic. "É o resultado de mais um projeto ruinoso", escreve o organismo, em comunicado.

O clube, fundado por Fábio Lopes, conhecido como Conguito, radialista da Megahtis, tem salários em atraso e apresenta-se, neste momento, sem treinador.

"As últimas semanas ficaram marcadas por dois casos particularmente graves no futebol distrital, que deixaram dezenas de jogadores, muitos deles estrangeiros, numa situação de estado de necessidade absolutamente inaceitável. Depois do caso do C.F. União Serpense, a situação do Villa Athletic, inscrito na Associação de Futebol de Portalegre, é o resultado de mais um projeto ruinoso, criando a um plantel e equipa técnica a expectativa de condições de trabalho e salários que, manifestamente, não tinham qualquer possibilidade de sustentação".

O organismo exige uma mudança radical. "Este caso do Villa Athletic, em particular, vem demonstrar que, independentemente da zona do país, é preciso atenção e exigência no processo de licenciamento de novos clubes. O Sindicato tem denunciado e insistido ao longo dos últimos anos na urgência de rever os pressupostos de licenciamento e escrutínio do investimento nos clubes e sociedades desportivas, aumentando a exigência e a prestação de garantias financeiras, sem as quais estes fenómenos continuarão a ocorrer", pode ler-se. O Sindicato, liderado por Joaquim Evangelista, garante que "permanece ao lado dos jogadores que, legitimamente, exigem uma solução e a responsabilização daqueles que os colocaram nesta situação".