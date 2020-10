JN Hoje às 20:13 Facebook

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto publicaram, esta quinta-feira, um manual sobre saúde mental, inserido no projeto de promoção e prevenção que lançaram em 2017.

A introdução do guia prático é feita por Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, e nela salienta a importância da saúde mental na agenda política do desporto.

"A mediatização de inúmeros casos de atletas que, durante ou após a sua carreira profissional, padecem de distúrbios psicológicos exige, efetivamente, o desencadeamento de um processo de diagnóstico e a execução de uma estratégia de intervenção junto dos jogadores", salienta, continuando: "Neste sentido, apresentamos o 'booklet' de saúde mental, um manual prático com informações sobre 11 situações que podem perturbar a saúde mental do jogador de futebol, o qual contou com a valiosa revisão e apoio institucional da Ordem dos Psicólogos Portugueses".

As 11 situações práticas do manual apresentam evidência científica da ocorrência, são indicados os sinais que devem ser identificados pelos jogadores e alguns conselhos sobre o que fazer aquando da sua manifestação.