Sindicato dos Jogadores recebeu denúncias de assédio sexual contra Miguel Afonso

A instituição revelou que recebeu toda a documentação com as denúncias de assédio sexual referentes ao caso que envolve Miguel Afonso e um grupo de jogadoras do Rio Ave, na época 2020/21.

O Sindicato dos Jogadores comunicou que recebeu esta manhã toda a documentação referente à denúncia de assédio sexual que visa Miguel Afonso, treinador do futebol feminino do Famalicão que foi esta sexta-feira suspenso. A instituição informou que os documentos foram "remetidos às entidades competentes para o prosseguimento da investigação, após a recolha de todos os elementos enviados".

"O Sindicato dos Jogadores manifesta o seu total apoio jurídico e assistência psicológica a todas as jogadoras, e permanece disponível, com proteção do seu anonimato, para receber e encaminhar todos os elementos de prova que tenham", reiterou o Sindicato dos Jogadores.

De recordar que Miguel Afonso foi acusado por um grupo de jogadoras do Rio Ave de assédio sexual, num caso referente à época 2020/21. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu preventivamente o treinador, horas depois de o Famalicão também ter suspendido o técnico de 40 anos.