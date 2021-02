Sindicato dos Jornalistas denuncia insultos a jornalista após F. C. Porto - Sporting

JN Hoje às 22:40 Facebook

O sindicato afirma que um jornalista foi alvo de "agressões verbais" após o encontro entre as duas equipas, este sábado à noite.

"O jornalista em causa foi humilhado pelo treinador do Futebol Clube do Porto e insultado pelo assessor de comunicação do mesmo clube", precisa o comunicado do Sindicato dos Jornalistas (SJ).

O caso, que terá acontecido na sala de imprensa do Estádio do Dragão, continuou após a saída daquele espaço. "O jornalista tinha à sua espera um outro funcionário do clube, que continuou com os insultos. Já no exterior da zona destinada à imprensa, encontravam-se vários elementos da estrutura portista e os insultos prosseguiram", lê-se no texto do sindicato.

O SJ expressou a solidariedade ao profissional em causa e realça que é "completamente desnecessário este tipo de atitudes".