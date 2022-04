Sindicato solidariza-se com Sandro Cruz e repudia ato racista

JN Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sindicato dos Jogadores de Futebol repudiou, esta segunda-feira, o ato racista de que o jogador do Benfica B, Sandro Cruz, foi alvo, no encontro da Liga 2, frente ao Rio Ave, disputado no passado domingo.

Através de um comunicado, o Sindicato dos Jogadores de Futebol repudiou "as manifestações racistas" e reforçou que "continuam a ser necessárias medidas para promover uma melhor cultura desportiva em Portugal, atuando preventivamente".

Para este organismo, que deixou uma mensagem de solidariedade a Sandro Cruz, esta situação "reflete um comportamento totalmente inaceitável e que mancha a imagem do futebol português".

"É, aliás, uma ocorrência que se soma a muitas outras nesta época desportiva, em diferentes escalões e competições, que demonstra a dimensão do problema e a necessidade de uma abordagem transversal", pode ler-se.

O episódio racista de que Sandro Cruz foi alvo sucede a outros que já ocorreram durante a presente temporada. Antes, por exemplo, já Lincoln tinha denunciado atitudes semelhantes no jogo do Santa Clara frente ao Braga, tal como Gustavo Assunção no embate entre Famalicão e Tondela.

O Rio Ave também manifestou a sua "solidariedade" com o jogador, salientando, em comunicado, que "não se revê em qualquer atitude de teor racista ou desrespeitosa para com qualquer pessoa", garantindo que no clube se "repudia qualquer ato de racismo, xenofobia ou outro que vise ofender ou ostracizar alguém".