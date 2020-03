Sion despede nove jogadores por rejeitarem proposta de desemprego parcial

JN Hoje às 19:17, atualizado às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sion, da primeira divisão suíça, rescindiu o contrato com nove jogadores, por estes recusarem a proposta de emprego parcial imposta pelo clube, face à pandemia de Covid-19.

De acordo com a agência de notícias suíça ATS, Pajtim Kasami, Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickaël Facchinetti, Christian Zock, Birama Ndoye e Johan Djourou são os futebolistas que não concordaram com medida do clube, treinado pelo português Ricardo Dionísio, enquanto o campeonato helvético está suspenso, tal como quase todos na Europa.

O presidente do atual oitavo classificado do campeonato, Christian Constantin, decidiu despedir com efeitos imediatos os jogadores.