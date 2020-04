Nuno Barbosa Hoje às 21:46 Facebook

Lenda do Liverpool e do futebol britânico, o escocês Sir ​​​​​​​Kenny Dalglish testou positivo ao novo coronavírus, segundo informou a família do antigo futebolista, através de um comunicado divulgado, esta sexta-feira, no site oficial dos reds.

Kenny Dalglish, de 69 anos, esclarecia o comunicado, foi internado na passada quarta-feira para tratar "uma infecção que requer antibióticos intravenosos. De acordo com os procedimentos atuais, foi posteriormente testado para o COVID-19, apesar de não ter apresentado nenhum sintoma da doença. Inesperadamente, o resultado do teste foi positivo, mas ele permanece assintomático".

King Kenny, conforme ficou conhecido, só conheceu dois clubes enquanto jogador, o Celtic, da sua Escócia natal, e o Liverpool, de Inglaterra, onde chegou a ser treinador-jogador. Como treinador, além dos reds, também representou o Celtic, mas também o Newcastle e o Blackburn Rovers. Estava sem treinar desde 2012, quando deixou o comando técnico do Liverpool. Ao logo da carreira, conquistou diversas Ligas dos Campeões, bem como campeonatos ingleses e escoceses.