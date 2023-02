Sismo na Turquia: Quatro clubes desistem dos respetivos campeonatos

JN Hoje às 09:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Hatayspor e Gazientepspor, na Liga, e Yeni Malatyaspor e Adanaspor, na 2.ª Liga, desistiram dos respetivos campeonatos, em consequência do sismo que afetou a Turquia, no passado dia 6.

O Hatayspor, onde atua o português Rúben Ribeiro e o ex-F. C. Porto Christian Atsu, e o Gazientepspor, clubes de duas das cidades mais afetadas pelo terramoto, abdicaram de disputar o que resta da Liga turca, tal como ​​​​​o ​​Yeni Malatyaspor e o Adanaspor, na 2.ª Liga.

Até ao final da presente temporada, nos jogos que envolvem os referidos quatro clubes serão atribuídos três pontos aos respetivos adversários.

PUB

A federação turca já anunciou que as quatro equipas não serão despromovidas em virtude da decisão tomada, pelo que os dois principais campeonatos do país serão alargados na próxima época.

O forte sismo do dia 6 de fevereiro, sentido no sul da Turquia e no norte da Síria, resultou na morte de mais de 30 mil pessoas, até ao momento, e deixou um rasto de destruição nos dois países.