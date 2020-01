Site da associação de árbitros "pirateado" com imagem de apoio a Rui Pinto

Hoje às 17:16 Facebook

Um perfil nas redes sociais, intitulado "Cyberteam", reclamou a autoria do ataque à página da Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol, onde foi alojada uma fotografia do denunciante Rui Pinto.

Rui Pinto, recorde-se, ficou a saber, esta semana, que vai a julgamento por 90 crimes, menos 57 do que os 147 de que foi inicialmente acusado. Agora, recebeu uma forte mensagem de apoio por parte do grupo "Cyberteam", que alojou a fotografia do "hacker" na página da APAF acompanhada por um texto, onde conclui que "É hora de Portugal se desenvolver".

De resto, esse mesmo grupo acrescenta que possui "acesso a todas as federações portuguesas".