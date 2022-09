Site do F. C. Porto também foi alvo de ataque informático

JN/Agências Hoje às 11:43 Facebook

O F. C. Porto está a ser alvo de um ataque informático, disse hoje à Lusa fonte do clube, que explicou que sítio oficial na internet está indisponível devido a "milhões de pedidos de acesso", sem entrarem no sistema.

"Estamos a ser alvo de um ataque de DDoS (Distributed Denial of Service). São milhões de pedidos de acesso, que entopem o 'site', e fizeram com que este tenha ficado em baixo'", disse à Lusa fonte do clube.

Segundo a mesma fonte, o F. C. Porto aguarda que esta situação seja resolvida o mais rápido possível, garantindo que os atacantes "não entram na estrutura" do sítio dos 'dragões'.

O Sporting também informou que o seu sítio oficial na Internet está a ser alvo de um ataque informático, do tipo DDoS (Distributed Denial of Service), que está a provocar "sobrecarga nos servidores" e a indisponibilidade de acesso.