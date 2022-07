Situação de Palhinha está resolvida e viaja para Londres no sábado

André Bucho Hoje às 16:33 Facebook

Atrasos de última hora que envolveram questões entre agentes e problemas em detalhes contratuais estão ultrapassados. Internacional português reforça o Fulham de Marco Silva.

Está fechado o dossier João Palhinha. O médio de 26 anos (cumpre 27 na próxima semana) tem as malas feitas para rumar a Londres e viajará, em princípio, neste sábado, onde cumprirá exames médicos antes de assinar vínculo por cinco temporadas.

O Sporting vai encaixar 20 milhões de euros imediatos, com mais dois pendentes de objetivos. As negociações entre clubes há muito que estão encerradas e os últimos detalhes, que motivaram uma discórdia entre Jorge Mendes e o espanhol Hernan Reguera, já foram ultrapassados, bem como uma cláusula contratual sobre uma redução salarial do jogador em caso de despromoção, como o JN havia adiantado. O vencimento de Palhinha em Inglaterra vai ser mais do dobro do que auferia em Alvalade, cifrando-se na casa dos três milhões de euros.

Antes de surgir o interesse do Fulham, o Wolverhamtpon tinha sondado o médio, mas nunca chegou a formalizar nenhuma oferta, numa altura em que a prioridade era vender Rúben Neves. Ciente disso, Marco Silva, técnico do Fulham que esteve ao leme do Sporting quando Palhinha jogava na equipa B, em 2014/15, exigiu à direção do emblema recém-promovido à Premier League que fizesse os possíveis para fechar negócio rapidamente. Depois de várias propostas, o Sporting concordou com os 20 milhões de euros a pronto e os dois milhões de euros adicionais.

O internacional português muda-se assim para Inglaterra, cumprindo um sonho antigo de jogar no principal escalão do futebol inglês, deixando Alvalade dez anos depois de ter reforçado a equipa de juniores. Com empréstimos a Moreirense e Belenenses, estreou-se na equipa principal na temporada 2016/17, tendo voltado a ser cedido entre 2018 e 2020 ao Braga. Voltou a vestir de verde em 2020/21 por ordem de Rúben Amorim, fez duas temporadas de afirmação na equipa principal e transfere-se para Inglaterra com um campeonato conquistado (2020/21), uma Supertaça (2021) e três Taças da Liga consecutivas (2019/20, 2020/21 e 2021/22), a primeira ainda ao serviço do Braga.