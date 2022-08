Sivakov é o segundo do top-10 a abandonar devido a um teste positivo à covid-19

JN/Agências Hoje às 12:57 Facebook

O ciclista francês Pavel Sivakov (INEOS) abandonou a Volta a Espanha depois de testar positivo ao coronavírus que provoca a covid-19, anunciou a equipa, sendo o segundo do top-10 a deixar a competição esta quarta-feira.

"Pavel Sivakov teve um teste positivo esta manhã e não vai estar presente na partida para a 11.ª etapa da Volta a Espanha, de acordo com os protocolos da equipa e da UCI", refere a INEOS em comunicado.

Sivakov estava no nono posto da classificação geral, a 7.06 minutos de distância do líder Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl), sendo o segundo ciclista que estava no top-10 a abandonar hoje a competição, depois de Simon Yates (BikeExchange Jayco), também sair de prova devido a um teste positivo à covid-19.

Após a 10.ª etapa, Yates seguia no quinto lugar da classificação geral, a 4.50 minutos da frente. O abandono de Yates garante também que o português João Almeida (UAE Emirates), que seguia em sétimo na geral, sobe um lugar.

Aproximam-se já das duas dezenas as desistências devido a testes positivos, e na terça-feira o pelotão já tinha perdido alguns nomes importantes, como o irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe), que venceu duas etapas ao sprint durante o arranque nos Países Baixos.

Esta quarta-feira, o pelotão enfrenta 191,2 quilómetros entre Alhama de Murcia e Cabo de Gata na 11.ª etapa, com traçado pouco acidentado, podendo favorecer uma chegada discutida ao sprint.