Sky Sports avança que final da Champions vai mesmo ser no Dragão

A Sky Sports avança, esta terça-feira, que a final da Liga dos Campeões entre o Manchester City e o Chelsea vai mesmo realizar-se no Estádio do Dragão. Anúncio deve ser feito nas próximas 24 horas.

Portugal deverá receber, pelo segundo ano consecutivo, a final da Liga dos Campeões. Quem é o garante é a Sky Sports, que garante ainda que o anúncio oficial deverá ser feito nas próximas 24 horas.

A final da Liga dos Campeões tem como palco previsto a cidade de Istambul, na Turquia, mas as medidas de restrição que estão em vigor no país, que está na lista vermelha do Governo Britânico no que toca ao combate da pandemia de covid-19 - os jogadores e equipa técnica teriam de cumprir dez dias de isolamento no regresso ao Reino Unido, o que complicaria a preparação para o Europeu - deve obrigar a uma mudança.

O Estádio de Wembley estava na linha da frente e a UEFA e o governo britânico até se reuniram na segunda-feira tendo em vista a realização do jogo decisivo em Londres, mas a Associated Press e o jornal inglês The Independent avançaram que não chegaram a nenhuma conclusão. Por isso, a escolha do Estádio do Dragão ganhou ainda mais força.

No domingo, o "New York Times" avançou que o Estádio do Dragão podia receber a final da Liga dos Campeões e que os representantes do futebol português até já se tinham disponibilizado para a organizar. Na última sexta-feira, o governo de Boris Johnson incluiu Portugal na lista "verde", sendo um dos países para onde os britânicos podem viajar sem precisarem de cumprir quarentena no regresso, o que também é um fator a ter em conta.

Caso a Liga dos Campeões se realize no Dragão, será o segundo ano consecutivo que Portugal será palco da fase final da Champions. Na época passada, os últimos jogos da principal competição europeia de clubes decorreram no Estádio de Alvalade e no Estádio da Luz, em Lisboa.

A final da Liga dos Campeões, entre Chelsea e Manchester City, está marcada para o dia 29 de maio.