Slimani diz-se "contente" por voltar ao Sporting

Avançado argelino, que assinou pelos leões no último dia do mercado de inverno, já está em Lisboa

Islam Slimami chegou ao início da tarde desta quarta-feira a Lisboa, depois de ter sido anunciado como reforço do Sporting, no último dia do mercado de inverno.

À chegada à capital, o avançado argelino ainda tentou escapar à "marcação" da Imprensa, mas perante a insistência dos jornalistas soltou duas palavras: "Estou contente", disse, laconicamente, o jogador, remetendo para esta quinta-feira mais declarações.

Aos 33 anos, Slimani volta ao emblema de Alvalade, onde se estreou na época 2013/14, tendo, em três temporadas, assinado 57 golos nos 112 jogos oficiais disputados com a camisola dos leões, período no qual conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

O ex-jogador do Lyon deverá marcar presença no jogo do Jamor na noite desta quarta-feira (20.45 horas), para assistir ao duelo dos leões com o Belenenses SAD. A apresentação oficial está prevista para quinta-feira.