Slimani é eleito o melhor avançado do mês

O avançado do Sporting Slimani foi, esta quarta-feira, eleito o melhor avançado do mês de março.

Islam Slimani recolheu 21,48% dos votos dos treinadores da prova, depois de ter participado nos três jogos do mês de março e marcado três golos. O avançado dos leões superou, assim, Evanilson (18,52% dos votos) e Mehdi Taremi (13,33%), ambos jogadores do F. C. Porto.

O argelino regressou ao clube de Alvalade esta época, em janeiro, e já disputou 11 jogos e marcou quatro golos. Recentemente, teve um desentendimento com Rúben Amorim num treino e acabou por não ser convocado para o jogo com o Tondela. Entretanto, já integrou os treinos da equipa.