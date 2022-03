Slimani mantém onda goleadora leonina na seleção

Experiente avançado transporta bom momento do clube e marca golo decisivo pela Argélia.

Slimani mantém a boa onda goleadora evidenciada no leão, agora ao serviço da seleção argelina. O atacante revelou-se decisivo ao marcar o único tento da Argélia que foi a Bafoussam vencer os Camarões (0-1), no jogo da primeira mão do play-off de apuramento para Mundial 2022.

O golpe felino do avançado - cabeceamento letal, ao minuto 40 - vergou os leões indomáveis, algo que as raposas do deserto não conseguiam desde 1995, e espelha o bom momento que o avançado tem evidenciado no Sporting, já que marcou em três das últimas quatro jornadas da Liga. Depois de um começo hesitante (quatro jogos sem faturar), Slimani leva já quatro golos em 507 minutos.