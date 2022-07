JN Hoje às 00:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Com mais um ano de contrato, Slimani foi riscado por Ruben Amorim no fim da última época devido a casos de indisciplina. O avançado argelino não aceitou a condição de suplente em dois jogos e entrou em rota de colisão com o treinador leonino.

Desde aí está no mercado, porém o elevado salário (1,5 milhões de euros líquidos por ano) dificulta a saída. Durante a apresentação do plantel, Slimani colocou uma fotografia do exterior do estádio de Alvalade nas redes sociais.