Slimani rescinde e ruma ao Brest

Avançado argelino deixa os leões depois de acertar a desvinculação e será reforço do emblema francês.

Tudo acordado entre Sporting e Islam Slimani. O avançado de 34 anos chegou em janeiro, depois de se ter desvinculado do Lyon, mas o choque com Ruben Amorim que o levou a ser afastado da equipa principal precipitou o fim da relação com os leões.

Esta operação permite aos leões pouparem na folha de vencimento, já que o atacante receberá apenas parte do salário que estava previsto no vínculo que tinha com o emblema de Alvalade, válido até 2023.

O internacional argelino regressará a França, para jogar no Brest, e a oficialização pode acontecer já na quarta-feira. Na segunda passagem em Alvalade, Slimani apontou quatro golos em 12 jogos.