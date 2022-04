Slimani responde a adepto: "Quando não se sabe do assunto mais vale estar calado"

JN Hoje às 20:04 Facebook

O jogador do Sporting respondeu, este domingo, a um adepto que deu razão a Ruben Amorim sobre o afastamento do avançado do clássico diante do F. C. Porto.

O afastamento de Slimani do jogo de quinta-feira diante do F. C. Porto, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, continua a dar que falar. Depois de Ruben Amorim ter apontado para a falta de empenho do argelino, o jogador respondeu a um adepto, nas redes sociais, que deu razão ao treinador em todo este caso.

"Às vezes, quando não se sabe do assunto mais vale estar calado", escreveu. Mais tarde, o argelino deixou uma imagem nas "stories" do Instagram, na qual se pode ler a frase de um livro: "A paciência é dura mas a recompensa é pura".

Este domingo, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista, Ruben Amorim voltou a abordar o tema, para garantir que era "assunto encerrado".

"Disse que todos os jogadores são responsabilidade minha. Não o queria ao início, depois vi que nos fazia falta. Todos os jogadores foram escolha minha. Não ter funcionado é inteiramente responsabilidade minha. Sou um funcionário do clube, sei o meu lugar. Não disse que fico eu ou ele. Tenho de tomar decisões que não são populares. Não vou decidir pelo gosto de alguém. Os adeptos estão com o treinador enquanto o treinador estiver a ganhar. Quero deixar o Sporting melhor do que o encontrámos", afirmou.