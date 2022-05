Slimani "responde" a Rúben Amorim

JN Hoje às 19:12 Facebook

O argelino Islam Slimani utilizou as redes sociais para responder ao treinador Rúben Amorim, que esta sexta-feira, revelou não contar com o avançado para a próxima época.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida de sábado, no Algarve, frente ao Portimonense (20.30 horas), o técnico leonino garantiu que Slimani não faz parte das opções para a temporada de 2022/23.

O argelino não demorou a respondeu através das redes sociais, com uma publicação de uma "stories" com várias fotos. Na primeira é percetível ver adeptos dos leões com máscaras com a cara do jogador acompanhada da legenda "Mais do que adeptos", já na segunda e terceira o jogador está de costas e na camisola está a frase "Não vou parar".

O avançado foi afastado dos treinos da equipa principal devido a desentendimentos com Rúben Amorim no dia anterior à visita ao Boavista, que se disputou a 25 de abril e encerrou a 31.ª jornada da Liga Portugal.