Slimani lesiona-se ao serviço da seleção

Avançado argelino magoou-se na reta final do jogo com os Camarões e será reavaliado.

Terminada a paragem para os compromissos internacionais, o jogo da Argélia com os Camarões (1-2), que ditou a eliminação dos argelinos da qualificação para o Mundial 2022, ficou também marcado pela lesão de Slimani. O avançado do Sporting atuou 120+2 minutos, mas foi substituído depois de ter recebido assistência médica. Oficialmente a Federação Argelina de Futebol não se pronunciou sobre o problema físico que apoquenta o jogador, mas alguns relatos apontam para dores físicas que não foram, contudo, esclarecidas.

Por isso, Slimani será reavaliado esta quinta-feira pelo departamento médico do Sporting, no regresso aos treinos para preparar o jogo com o Paços de Ferreira (no sábado). O jogador chega a Alcochete depois de ter somado 195 minutos ao serviço da seleção.