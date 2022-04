Slimani: "Sem beber e sem comer, mas sempre treinei arduamente"

De fora das opções de Ruben Amorim para o Clássico com o F. C. Porto, Islam Slimani publicou nas redes sociais um desabafo relativo ao seu desempenho recente nos treinos do Sporting.

"Sem beber e sem comer, mas sempre treinei arduamente pelo meu clube e ninguém pode tirar-me isso", postou o argelino no Instagram.

Slimani desabafou sobre o emprenho nos treinos, no Instagram Foto: Instagram

Recorde-se que já neste mês Slimani não tinha sido opção para o jogo com o Tondela e Amorim justificou com a falta de empenho no treino.. "O Slimani não fez o último treino porque entendemos que não esteve ao nível que é exigido para ser jogador do Sporting", justificou o técnico leonino após esse encontro.

Agora, o avançado argelino voltou a ficar de fora das contas num jogo decisivo e Amorim foi questionado sobre as razões desta nova ausência, respondendo com: "foi uma opção técnica". "Os que treinam melhor jogam e são convocados, é-me indiferente. Posso arriscar o meu trabalho, eliminatórias... Será assim até deixar de ser treinador", salientou, negando a existência de alguma altercação com o argelino.