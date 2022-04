"Slimani teve atitude de vedetismo"

André Bucho Hoje às 21:29 Facebook

Manuel José, antigo treinador dos leões, afirma que Ruben Amorim tomou a decisão certa ao excluir o argelino

O afastamento de Islam Slimani do jogo com o Tondela foi a decisão certa por parte de Ruben Amorim. A opinião é de Manuel José, treinador com duas passagens pelos leões na década de oitenta.

"O Ruben agiu muito bem, era a solução para resolver o problema, não o convocar. É um péssimo exemplo para os outros, ainda por cima com 33 anos. No clube onde estava só tinha 14 jogos, devia andar insatisfeito todos os dias. Marcou quatro golos desde que chegou, ele foi contratado para isso, não para ser titular", atirou o antigo técnico, de 76 anos, ao JN.