Slimani torna-se o maior marcador da seleção da Argélia

Após a goleada da Argélia ao Níger (6-1), a contar para a qualificação para o Mundial 2022, o avançado Islam Slimani, que agora atua pelos franceses do Lyon, tornou-se o maior goleador argelino da história, com 38 golos em 77 jogos.

O antigo avançado do Sporting, de 33 anos, bisou na vitória da equipa argelina e ultrapassou o compatriota Abdelhafid Tasfaout, que soma 38 golos.

Ryad Mahrez (Manchester City) também bisou na partida que teve a particularidade de contar com dois autogolos da equipa do Níger.

A Argélia tem a liderança do Grupo A da qualificação africana, com sete pontos, a par do Burkina Faso.

Além dos leões Slimani também atuou pelo Leicester (Inglaterra), Newcastle (Inglaterra), Fenerbahçe (Turquia) e Mónaco (França).