Sloane Stephens volta a conquistar um torneio quatro anos depois

Tenista norte-americana venceu o torneio de Guadalajara, conquistando o primeiro título desde 2018 graças a um triunfo em três sets frebte à checa Marie Bouzkova.

A semana de Sloane Stephens terminou da melhor forma possível. Em Guadalajara, México, a tenista norte-americana, de 28 anos, foi quem se adaptou melhor às difíceis condições (torneio disputou-se a mais de 1500 metros de altitude e com bolas mais pesadas que o normal) e com um triunfo frente a Marie Bouzkova, por 7-5, 1-6 e 6-2, em duas horas e 28 minutos voltou a festejar um título WTA quatro anos depois.

Com esta vitória, Stephens encerrou um jejum de títulos que já vinha desde março de 2018, em Miami. É o sétimo troféu para o museu pessoal para a ex-número 3 do mundo e campeã do US Open em 2017.