Smalling oferece segunda vitória à Roma de Mourinho na Serie A

Um golo de Chris Smalling deu, esta segunda-feira, a vitória à Roma por 1-0 frente à Cremonese, a segunda consecutiva na Liga italiana, que a formação de José Mourinho comanda em parceria com Nápoles e Inter Milão.

O defesa inglês marcou o único golo da receção dos romanos à formação lombarda, aos 65 minutos, garantido o segundo triunfo dos "girallorossi" na competição, depois do 1-0 no terreno do Salernitana, na primeira ronda.

O guarda-redes internacional português Rui Patrício foi titular na Roma, que pode ser ainda esta segunda-feira alcançada pela Juventus, que visita a Sampdoria, no encerramento da jornada.

O Nápoles lidera a classificação, graças às goleadas alcançadas frente a Verona (2-5) e Monza (4-0), com os mesmos seis pontos de Inter Milão e Roma, enquanto o campeão AC Milan segue a dois pontos, juntamente com Atalanta, Fiorentina, Lazio e Torino.