Só a Arena de Munique rivaliza com a fortaleza que se ergue na Luz

Última derrota das águias em casa foi em maio. Entre as 16 equipas que estão na Champions apenas o Bayern está melhor.

"Basta" ao Benfica manter a tendência de não perder em casa, para garantir hoje (20 horas, TVI/Eleven Sports), na Luz, o apuramento para os quartos de final da Champions. A meio da eliminatória dos oitavos de final, as águias estão em vantagem frente ao Club Brugge, devido ao triunfo na Bélgica por 2-0, resultado que deixou a equipa de Roger Schmidt em boa posição, para assegurar a qualificação.

Ao cabo de 18 jogos em casa, nas diversas provas, o Benfica soma 16 vitórias e dois empates. Só PSG (1-1), na fase de grupos da Champions, e Sporting (2-2), na 16.ª jornada da Liga, não perderam no reduto dos encarnados, que triunfaram em 88,9% dos desafios como visitados.

Entre as 16 equipas que se encontram nos oitavos de final da Liga dos Campeões, só os alemães do Bayern estão há mais tempo sem perder em casa. Aos 14 jogos desta época (dez vitórias e quatro empates), juntam mais nove de 2021/22 (seis vitórias e três empates), o que totaliza 23 encontros imbatível na Arena de Munique. Em termos percentuais, os teutónicos têm 69% de êxitos em casa, ou seja, o registo é inferior ao das águias.

É preciso recuar a 7 de janeiro de 2022 para indicar a última derrota do Bayern em casa (1-2 com o Borussia M"Gladbach, para a Bundesliga). A sequência de invencibilidade caseira começou a 5 de fevereiro do ano passado (3-2 frente ao Leipzig, para o campeonato alemão).

Já o Benfica perdeu pela última vez em casa a 7 de maio do ano passado, na receção ao F.C. Porto (0-1), para a Liga, êxito que deu o título aos dragões. A 2 de agosto, no primeiro jogo na Luz de 2022/23, bateu (4-1) os dinamarqueses do Midtjylland em casa e iniciou a série de invencibilidade que vai já em 18 jogos.

Os alemães do Borussia de Dortmund, imbatíveis há 13 jogos, iniciaram a série a 2 de setembro, batendo o Hoffenheim (1-0), para a Bundesliga, mas haviam perdido, a 20 de agosto (2-3), com o Werder Bremen.

Manchester City (oito jogos sem perder em casa) e Inter de Milão (cinco) seguem, neste ranking, atrás do trio da frente. Depois surgem Milan e Tottenham (três jogos cada); PSG, Liverpool e Leipzig (dois) e Club Brugge e Chelsea (um). Fecham a lista Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Nápoles e F.C. Porto, todos com derrotas no último confronto caseiro.