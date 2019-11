"Só dependemos de nós", diz Conceição

Ontem às 23:07 Facebook

Treinador do F.C. Porto resignado com a derrota em Glasgow, mas acredita no apuramento.

"Entrámos bem no jogo. Tivemos algumas situações na primeira em que devíamos ter sido mais incisivos. Chegámos ao intervalo sem grandes oportunidades de parte a parte, mas estávamos confortáveis. Depois, no segundo tempo, a lesão do Pepe desestabilizou um bocadinho a equipa. Creio que houve um penálti a nosso favor, que não foi assinalado, e logo no lance imediato sofremos o primeiro golo. Com o segundo golo já pouco havia a fazer", disse Sérgio Conceição.

Sobre a abordagem ao jogo, designadamente a entrada de três defesas centrais, Conceição acrescentou: "Depois da derrota vou dizer que foi fantástica? Depois do jogo, é fácil. Obviamente, quando se perde por 2-0, a estratégia não é boa. O treinador é sempre o culpado".

Apesar da derrota, Conceição não desiste da qualificação: "Só dependemos de nós. Temos quatro pontos e dois jogos para ganhar".

"Agora, há que recuperar a equipa e pensar já no próximo jogo, que será mais uma partida muito difícil, no Boavista", rematou Conceição.