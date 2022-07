Só falta contratar Ricardo Horta para fechar o plantel do benfica

Luís Antunes e Rui Farinha Hoje às 00:45 Facebook

Ricardo Horta é o único jogador desejado pela SAD até ao fecho do mercado, apurou o JN. O treinador Roger Schmidt está satisfeito com o plantel à disposição e considera que o ataque é o único setor com lacunas, que podem ser preenchidas com a chegada do avançado do Braga, de 27 anos.

As negociações com os minhotos não estão a ser um processo fácil, dado que a oferta do Benfica (12 milhões de euros) está muito longe do valor exigido pelo presidente António Salvador para a cedência do atleta. No entanto, nas próximas semanas, os encarnados pretendem voltar à mesa do diálogo com os bracarenses para garantirem Ricardo Horta que marcou 23 golos, em 49 jogos, na última temporada.

A intenção de contratar apenas mais o internacional português só será contrariada no caso da saída de jogadores importantes no plantel. Grimaldo, que está no último ano de contrato, foi colocado no mercado pelo Benfica, mas, até ao momento, não chegou à SAD nenhuma proposta tentadora.