Só há 24 claques legalizadas em Portugal

250 adeptos proibidos de entrar em recintos. Mau comportamento já originou 248 mil euros em multas.

Em Portugal, só estão legalizadas 24 claques, de acordo com dados fornecidos ao JN pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD). O crescente aumento de incidentes nas bancadas, como se registou no último semana em Alvalade e que levou o Sporting a suspender os apoios à Juve Leo, motivou o Governo a criar um pacote com 14 medidas, entre elas um projeto lei para criminalizar o apoio às claques ilegais.

Dos 18 clubes da Liga, 11 têm grupos organizados de adeptos registados na APCVD e dessa lista salta logo à vista que nem o Benfica nem o Braga têm qualquer claque oficial. Na Liga 2, o número é muito mais reduzido e confrangedor: só o Nacional, Tondela, Estrela da Amadora e Feirense têm grupos organizados de adeptos. Num universo composto por 110 clubes nos quatro escalões nacionais do futebol português, as 24 claques registadas representam apenas 21,8% do número de participantes.