Só o Barcelona sofre menos golos que as águias

Ataque demolidor do Benfica é acompanhado pela segunda melhor defesa dos dez principais campeonatos europeus.

Se é fenomenal o registo ofensivo do Benfica, com 63 golos marcados em todas as competições, 34 deles na Liga, a verdade é que este rolo compressor atacante está devidamente acompanhado por números defensivos também invejáveis. No campeonato, as águias sofreram, no domingo, frente ao Estoril, o primeiro golo fora de portas, o sexto contabilizando nas doze jornadas já disputadas, o que coloca a defesa da equipa orientada pelo alemão Roger Schmidt como a segunda menos batida entre os dez principais campeonatos europeus.

Com uma média de 0,5 golos sofridos por jogo, o Benfica só é superado pelo Barcelona, líder da Liga espanhola, que em 13 jornadas encaixou apenas quatro tentos, numa média estratosférica de 0,31 por encontro.