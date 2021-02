Só o F. C. Porto venceu como visitado na 1.ª mão dos oitavos de final

NB Ontem às 23:49 Facebook

Terminou esta quarta-feira a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com os jogos Atalanta-Real Madrid (0-1) e o Borussia Monchengladbach-Manchester City (0-2). Nesta fase da principal prova de clubes da UEFA só o F. C. Porto logrou vencer na qualidade de visitado.

É certo que alguns dos jogos foram disputados em campo neutro, devido à pandemia, mas também não deixa de ser verdade que apenas o F. C. Porto logrou triunfar como visitado, ao derrotar a Juventus de Cristiano Ronaldo e companhia, no Estádio do Dragão, por 2-1.

Nos outros jogos, venceram sempre os visitantes. A saber: RB-Leipzig-Liverpool (0-2), Barcelona-PSG (1-4), Sevilha-Borussia Dortmund (2-3), Lazio-Bayern Munique (1-4), Atlético Madrid-Chelsea (0-1), Monchengladbach-Manchester City (0-2) e Atalanta-Real Madrid (0-1).

O jogo decisivo dos azuis e brancos, em Turim, onde se definirá quem segue para os quartos de final da prova está marcado para dia 9 de março, uma terça-feira.