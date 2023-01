Só o Manchester City lucrou mais do que o F. C. Porto

O F. C. Porto foi o segundo campeão com mais lucro na Europa, na época 2021/22.

Entre os campeões nacionais das oito principais ligas europeias em 2021/22, só o Manchester City lucrou mais que o F. C. Porto. De acordo com os dados do "Football Benchmark", os dragões registaram cerca de 21 milhões de euros, valor que só foi superado pelo campeão inglês. A plataforma analisou as receitas e despesas entre os campeões nacionais de Portugal, Itália, Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Países Baixos e Turquia, concluindo que os portistas estão no topo da lista.

Atrás do F. C. Porto surge o Real Madrid, com 13 milhões de euros. O PSG foi o campeão com o pior registo, apresentado um prejuízo de 369 milhões de euros.