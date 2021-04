"Só o treinador poderá perder o campeonato porque o Sporting já o vai ganhar", diz Amorim

Luís Antunes Hoje às 19:26 Facebook

Ruben Amorim, técnico leonino, assumiu, este sábado, o ónus de uma eventual futura quebra do leão na corrida do título, numa aparente estratégia de retirar pressão aos jogadores do embate com o Famalicão, este domingo (20 horas), em Alvalade. Nuno Mendes recuperado vai a jogo, ao contrário de Gonçalo Inácio e Tabata que se lesionaram.

"Só o treinador é que poderá perder a Liga porque o Sporting já vai ganhar o campeonato. Projetou jogadores e vai estar bem no futuro, pois o Inácio (Gonçalo), o Matheus (Nunes) e o Dani (Daniel Bragança) vão ser jogadores e isso não vai mudar consoante os resultados deste ano. O treinador é que pode perder o campeonato. O plantel tem de estar tranquilo e a responsabilidade tem de ser do técnico", referiu Ruben Amorim no lançamento do duelo deste domingo.

Os verde e brancos procuram regressar aos triunfos depois de um empate em Moreira de Cónegos de forma a manter a vantagem para os mais diretos perseguidores. "Voltar a ganhar é o único remédio. Não temos de olhar para os outros, pois dependemos de nós", destacou o técnico.

Por outro lado, confirmou a recuperação de Nuno Mendes, que se lesionara no último embate, e as ausências de Gonçalo Inácio e Tabata devido a problemas físicos.