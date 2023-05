Só um milagre estatístico pode mudar o líder na última jornada do campeonato

Campeonato chega à última jornada sem vencedor definido pela 31.ª vez e apenas em 1955 houve cambalhota na tabela.

Após o 2-2 no dérbi de Alvalade, o Benfica chega à 34.ª jornada com dois pontos de avanço sobre o F. C. Porto e a precisar de uma vitória ou de um empate no jogo em casa com o Santa Clara para conquistar o título (a igualdade serve às águias desde que os dragões não ganhem por impensáveis 11 golos ao Vitória de Guimarães). Uma derrota do clube da Luz deixa a equipa portista com o primeiro lugar à distância de um triunfo sobre os vitorianos, mas essa é uma hipótese que a própria história do futebol português torna muito improvável.

Nas 89 edições da principal competição do calendário nacional, esta é a 31.ª vez em que a última jornada se joga sem que o campeão esteja definido e, nas 30 ocasiões anteriores, só por uma vez, em 1954/55, a liderança mudou de dono na derradeira ronda. Há 68 anos, o Belenenses chegou ao último dia com um ponto de vantagem sobre o Benfica, mas um empate diante do Sporting permitiu às águias terminar em igualdade pontual com os azuis do Restelo e com vantagem no confronto direto.