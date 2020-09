Soares cobiçado na Rússia e Mbappé de saída do PSG

JN Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Em dia sem contratações anunciadas, é o futuro do avançado do F. C. Porto que desperta interesse e a possível bomba no próximo verão porque Mbappé terá comunicado ao PSG a intenção de deixar o clube.

F. C. Porto: A empresa que representa Soares abriu a porta à possibilidade de o avançado brasileiro rumar ao futebol russo, com o Lokomotiv Moscovo na linha da frente pela contratação do jogador. "O Lokomotiv ainda não enviou ao F. C. Porto documentos oficiais com uma proposta. Há hipóteses de o Tiquinho acabar na Rússia, sim", disse Lúcio Araújo, ao portal "Eurofootball".

Wolverhampton: Apesar de ter sido ligado a outros clubes, Nuno Espírito Santo vai continuar à frente da equipa do Wolves. A renovação do contrato foi anunciada este domingo e a ligação entre as duas partes é válida, agora, até junho de 2023.

PSG: Kylian Mbappé pode ser a bomba do próximo verão. É que de acordo com o jornal "Sunday Times", o craque francês terá comunicado ao PSG a intenção de deixar o clube no final desta temporada. A mesma notícia adianta que Mbappé pode rumar ao Barcelona e substituir Lionel Messi.

Barcelona: Sjaak Swart, ex-internacional holandês, referiu ao site 'voetbalzone.nl" que Ronald Koeman gostaria de contar com Salah no Barcelona. "Sei que Koeman o quer e sei que o Salah gostaria de ir", disse o ex-futebolista que fez carreira no Ajax.

Juventus: Confirmada a saída da Velha Senhora, Gonzalo Higuaín já está em Miami, onde nos próximos dias deverá ser oficializado como reforço do Inter Miami, a equipa norte-americana que pertence a David Beckham.