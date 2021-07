Soares de Oliveira: "Houve um desconhecimento grande do treinador em relação ao plantel"

JN Hoje às 01:03 Facebook

O CEO da SAD do Benfica admitiu, na noite desta quarta-feira, ter existido um desconhecimento do treinador Jorge Jesus em relação ao plantel. Dirigente prevê compras cirúrgicas, "ajustamentos em duas posições" e deixa farpa a Varandas.

"Houve um desconhecimento grande do treinador e da equipa técnica em relação ao plantel que tínhamos e vice-versa. Fizemos muitas mudanças em simultâneo, se calhar por esse investimento que pusemos em cima da mesa, e quer o treinador quer os jogadores não sabiam exatamente ao que iam. Situação que este ano se resolve. Haverá estabilidade do ponto de vista do plantel. Não prevemos muitas mudanças. O treinador conhece bem a equipa e sabe o que pode contar", sublinhou Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, em declarações à TVI.

O responsável das águias enunciou alguns dos fatores internos do insucesso do clube, reconheceu que se geraram "expectativas demasiado altas", mas defende agora que Jorge Jesus tem muita confiança no plantel e que "precisa de ajustar basicamente duas posições".

O dirigente recusou falar nos valores de investimento em novas aquisições. "Posso garantir é que serão poucas e cirúrgicas", avançou.

­Por outro lado, ainda sobre as razões externas do insucesso deixou uma crítica a Frederico Varandas. "Covid é todo igual como disse um presidente do rival, o que talvez não seja igual é em determinadas alturas do processo ter 12 jogadores que não podem treinar e estão isolados em quartos. Procurei e não encontrei", sublinhou.

Novo empréstimo obrigacionista

Soares de Oliveira anunciou a emissão de um novo empréstimo obrigacionista, que será lançado na próxima semana, com um valor mínimo de 35 milhões de euros. "É 11.º e vem na sequência de outro de 2018, reembolsado mais cedo do que o previsto", disse o responsável, admitindo canalizar a verba para fazer face aos novos investimentos.

Por outro lado, admitiu que a SAD não pondera vender Seferovic. "Não temos proposta nem equacionamos [vender]. Não anda nenhum caxeiro-viajante com uma malinha a percorrer a Europa com um conjunto de jogadores para vender", acentuou o dirigente.

No caso de não apuramento das águias para a fase de grupos da Champions, Soares de Oliveira reconhece que "pode ser necessário reduzir a massa salarial".

Vieira não preocupa

A investigação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) à relação entre Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, maior acionista individual da SAD do Benfica, foi também confirmada por Domingos Soares de Oliveira, administrador-executivo da sociedade, que revelou ter esta sido também inquirida.

"A CMVM questionou o presidente e a SAD relativamente a essa matéria, as respostas foram dadas e a CMVM fará o trabalho que tiver de fazer", afirmou, garantindo que "não é preocupante" para a estrutura "que o presidente tenha uma relação profissional com um dos acionistas".

O dirigente recusou, ainda, qualquer problema de credibilidade de Vieira em relação à OPA chumbada pela CMVM. "Tê-lo como presidente deste grupo que fatura 300 milhões é um privilégio", salientou, refutando uma eventual utilização do clube por parte do presidente para benefício pessoal. "Não tenho conhecimento de qualquer facto para sustentar uma afirmação dessas", realçou.

Soluções para a crise envolve "europeus"

Domingo Soares Oliveira comentou ainda o recente encontro entre o líder das águias, Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, e Pedro Proença, presidente da LPFP, anotando que se tratou de um encontro para procurar soluções conjuntas para ultrapassar os problemas financeiros provocados pela pandemia de covid-19.

"Para fazer esta caminhada era preciso o mais difícil, juntar os clubes. As reuniões de trabalho que temos tido duram há algum tempo, com o Sporting envolvido, Braga e Paços de Ferreira. O Sporting é determinante para termos sucesso", finalizou.