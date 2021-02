JN Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O árbitro portuense Artur Soares Dias foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem para dirigir a receção do S. C. Braga ao F. C. Porto, este domingo, pelas 20.45 horas, de abertura da 18.ª jornada da Liga.

O juiz terá como auxiliares Rui Licínio e Paulo Soares, sendo que no VAR estará o bracarense João Pinheiro.