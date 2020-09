Soares e Fejsa rumam à Ásia em dia de definições

JN Hoje às 21:46 Facebook

O avançado brasileiro do F. C. Porto, Tiquinho Soares, e o médio sérvio do Benfica, Ljubomir Fejsa vão jogar na Ásia esta temporada. O dragão segue para a China e a águia vai para a Arábia Saudita, num dia de decisões no futebol europeu.

F. C. Porto: Depois de na quarta-feira o camaronês Vincente Aboubakar ter viajado para a Turquia para assinar pelo Besiktas, esta quinta-feira foi o avançado brasileiro Tiquinho Soares que rumou à China para assinar contrato com o Tianjin Teda, válido para as próximas três épocas e três meses. Com este negócio, os dragões vão encaixar já cerca de 5,5 milhões de euros e posteriormente mais 4,5 milhões. O jogador, de 29 anos, chegou ao Dragão em janeiro de 2017 e ainda tinha contrato por mais uma temporada. Pelos azuis e brancos marcou 64 golos em 140 jogos e conquistou duas Ligas, uma Supertaça e uma Taça de Portugal. Soares referiu que espera ser "tão feliz" na China como foi no F. C. Porto. "Obrigado grande FCPORTO. Sou muito grato ao F. C. Porto por tudo que construí com a camisa deste clube. Tenho a certeza que cada momento vai ficar para sempre na minha memória. Consegui títulos importantes pelo clube e com certeza será inesquecível. Fui muito bem acolhido desde a minha chegada lá em janeiro de 2017 até a minha saída agora em setembro de 2020. Agradeço também a toda torcida azul e branca por me incentivar e apoiar em várias ocasiões. O meu desejo é que a equipa continue essa caminhada vitoriosa. Estarei na torcida Sempre. Eu quero o Porto CAMPEÃO!", escreveu o jogador numa mensagem publicada na página oficial no Instagram.

Benfica: O médio sérvio Ljubomir Fejsa deixou as águias e assinou com o Al Ahly, da Arábia Saudita, um contrato válido por duas épocas e com mais uma de opção. A informação foi divulgada através da página oficial do Al Ahly no Twitter, não sendo fornecidos mais detalhes sobre a operação que leva Fejsa, de 32 anos, a dizer adeus ao Benfica. O internacional sérvio chegou à Luz na época de 2013/14 e, depois de vários anos como titular, durante os quais ganhou vários títulos, perdeu espaço no plantel principal e foi na última temporada emprestado aos espanhóis do Alavés.

Paços de Ferreira: O guarda-redes Ricardo Ribeiro vai jogar no Al-Jabalain, da Arábia Saudita, treinado pelo também português Filipe Gouveia. "Ricardo Ribeiro é guarda-redes do Al-Jabalain", lê-se no Twitter oficial do sétimo classificado do último campeonato. O guarda-redes de 30 anos defendeu nas últimas duas temporadas a baliza do Paços de Ferreira, depois de ter alinhado em clubes como Académica, Belenenses, Olhanense, Académico de Viseu, Estoril Praia e Moreirense, no qual cumpriu a formação e se estreou como profissional. Em julho, Ricardo Ribeiro despediu-se do emblema pacense, agradecendo os "dois anos de indiscutível realização profissional", destacando a subida à Liga, em 2018/19, e a permanência no principal escalão, na época passada.

Famalicão: O defesa Jorginho (ex-Benfica) é reforço para as próximas três temporadas. Depois de ter representado os minhotos nas camadas jovens durante a temporada 2006/2007, o jogador regressa agora ao Famalicão, clube no qual iniciou o percurso futebolístico. O defesa esquerdo rumou ao Operário, clube no qual viria a despertar a atenção do Benfica. Ao serviço do clube lisboeta disputou campeonatos nacionais jovens, Youth League, LigaPro e ainda Liga Revelação, somando ainda internacionalizações entre as seleções sub-15 e sub-19. "É uma felicidade poder regressar onde tudo começou. É o clube da minha cidade e pelo qual torcem muitos dos meus amigos. Como tal, é um orgulho poder vestir a camisola do Futebol Clube de Famalicão", referiu Jorginho ao site do clube.

Chelsea: O guarda-redes internacional senegalês Edouard Mendy é reforço dos "blues", proveniente dos franceses do Rennes. Mendy, nascido em França e que optou por representar na seleção o país da mãe, senegalesa, sendo o pai natural da Guiné-Bissau, assinou um contrato de cinco épocas com o Chelsea, reforçando o setor da baliza, que conta já com Kepa e Willy Caballero. "Estou muito entusiasmado por me juntar ao Chelsea. É um sonho fazer parte desta equipa e trabalhar com Frank Lampard e a equipa", disse o jogador, de 28 anos, citado no site oficial do clube londrino. Mendy começou no AS Cherbourg, equipa dos escalões inferiores, ainda passou pelo Marselha B, mas foi no Reims, em 2016/17, que deu o salto para a Liga francesa, mantendo-se três épocas no clube, antes de assinar na última pelo Rennes.

Barcelona: O emblema catalão despediu-se do internacional uruguaio Luis Suarez, que vai ser jogador do Atlético de Madrid. No Camp Nou, o Barcelona reuniu o avançado com Lionel Messi, Sergio Busquet, Gerard Pique, Jordi Alba e Sergi Roberto e os troféus conquistados ao serviço do clube.

At. Madrid: O internacional colombiano Santiago Arias, que passou pelo Sporting entre 2011 e 2013, vai jogar no Bayer Leverkusen até final da época, cedido pelos colchoneros. O conjunto germânico informou que, no final do empréstimo, poderá exercer a opção de compra incluída no contrato, cujo valor se situa entre os nove e os 12 milhões de euros, de acordo com a imprensa alemã. O lateral direito, de 28 anos, chegou ao Atlético de Madrid em 2018, após se ter evidenciado durante cinco temporadas ao serviço dos holandeses do PSV. Contudo, em Madrid, foram poucas as vezes em que beneficiou do estatuto de titular sob o comando de Diego Simeone. Santiago Arias, que conta com 53 internacionalizações pela Colômbia, começou a carreira no La Equidad, de onde se transferiu para o Sporting, em 2011. Nas duas épocas em Alvalade (2011/12 e 2012/13) realizou apenas 10 partidas oficiais pela formação principal dos 'leões' - além de 28 pela equipa B -, acabando por rumar a Eindhoven, por dois milhões de euros.