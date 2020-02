Soares e Marega no ataque do F. C. Porto frente ao Bayer Leverkusen

Nuno Barbosa Hoje às 19:00 Facebook

Já é conhecido o onze do F. C. Porto que vai avançar frente ao Bayer Leverkusen, na Alemanha, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. A nota de maior destaque vai para o regresso de Soares ao onze, depois de ter cumprido castigo no último jogo em Guimarães, formando agora dupla atacante com Marega.

Marchesín; Manafá, Mbemba, Marcano, Alex Telles; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz; Marega e Soares foi o onze escolhido por Sérgio Conceição para o jogo que tem pontapé de saída marcado para as 20 horas.

Em relação ao duelo no D. Afonso Henriques, saíram do onze Zé Luís (opção) e Otávio (castigado) e, nessas vagas, avançam Manafá e Zé Luís.

No banco de suplentes, o treinador portista terá Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Nakajima, Zé Luís, Danilo Pereira e Vítor Ferreira.

O F. C. Porto vai jogar com o equipamento tradicional, com listas verticais em azul e branco.